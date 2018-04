video Condividi | A.S. 20:00 Fresu e Maltana, applausi Unesco



Sulle note vellutate della tromba di Paolo Fresu e il contrabbasso di Salvatore Maltana, la città di Alghero presenta la sua creatività con grande stile a Parigi, presso la sede generale dell´Unesco. Con loro Francesco Bearzatti e Federico Casagrande. Oltre all´enogastronomia e al fascino unico del Corallo rosso di Alghero, il jazz ridà appuntamento con l´International day in programma il 29 e 30 aprile ad Alghero e in altre località della Sardegna e d´Italia. Ecco alcuni stralci dell´applaudita e apprezzata performance. Sulle note vellutate della tromba di Paolo Fresu e il contrabbasso di Salvatore Maltana, la città di Alghero presenta la sua creatività con grande stile a Parigi, presso la sede generale dell´Unesco. Con loro Francesco Bearzatti e Federico Casagrande. Oltre all´enogastronomia e al fascino unico del Corallo rosso di Alghero, il jazz ridà appuntamento con l´International day in programma il 29 e 30 aprile ad Alghero e in altre località della Sardegna e d´Italia. Ecco alcuni stralci dell´applaudita e apprezzata performance. • Guarda e condividi il video su Olbia 24 TV