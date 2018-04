Condividi | Red 19:03 Si è concluso nei giorni scorsi il press trip in Sardegna di cinque “influencer”, tra giornalisti e blogger, dal Regno Unito, alla scoperta dei tesori del territorio, organizzato dall´aeroporto di Alghero, in collaborazione con lo scalo londinese di Luton e di easyJet La stampa inglese scopre l´Isola



ALGHERO - Si è concluso nei giorni scorsi il press trip in Sardegna di cinque “influencer”, tra giornalisti e blogger, dal Regno Unito, alla scoperta dei tesori del territorio, organizzato dall'aeroporto di Alghero, in collaborazione con lo scalo londinese di Luton ed easyJet. Questa full immersion “conoscitiva” dell'Isola e delle sue bellezze ed eccellenze è stato organizzato dall’aeroporto di Alghero, in collaborazione con lo scalo londinese di Luton e di Easyjet, ma nell’operazione si sono rivelati fondamentali, in linea con le strategie di sistema fortemente volute dalla Sogeaal, i contributi degli stakeholder. Federalberghi-Confcommercio, ad esempio, che ha selezionato i partner territoriali più idonei allo scopo, la Fondazione Alghero che, oltre ad occuparsi della logistica, ha dedicato le sue guide turistiche ai rappresentanti della stampa inglese nelle loro escursioni, ma anche il Parco di Porto Conte, il Consorzio del Porto di Alghero, i sindaci di Alghero, Sassari, Stintino, Porto Torres, Castelsardo, Bosa, Torralba ed Ozieri.



Una sinergia che, grazie anche alla disponibilità degli operatori economici privati, ha consentito di approntare in tempi brevissimi un’ospitalità perfetta, facendo trovare a disposizione di questi ospiti qualificati le migliori strutture e la più alta professionalità. Il programma di viaggio è stato dedicato principalmente alla scoperta della cultura e del patrimonio naturalistico ed eno-gastronomico del nord-ovest Sardegna. Queste le tappe e gli approfondimenti: Alghero, Porto Torres, Stintino, Castelsardo, Sassari, Ozieri e Bosa; i Parchi, le cantine, i laboratori, i porti, i nuraghi, le Domus de Janas, il folklore ed i Riti della Settimana Santa.



