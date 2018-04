Condividi | P.P. 19:00 Il volo urgente disposto dalla prefettura è decollato questa mattina. La bimba, in imminente pericolo di vita, è stata trasferita presso l´ospedale del Cuore di Massa per ricevere le necessarie cure specialistiche Bimba di 5 mesi da Alghero a Pisa



ALGHERO - Intervento del 31° Stormo di Ciampino nella tarda mattinata di oggi, venerdì 6 aprile, col velivolo Falcon 50 che ha trasportato una bambina di appena 5 mesi da Alghero a Pisa. La bimba, in imminente pericolo di vita, è stata trasferita presso l'ospedale del Cuore di Massa per ricevere le necessarie cure specialistiche.



Si tratta del secondo caso in poche ore. Nella tarda serata di giovedì, infatti, un neonato di 17 giorni era stato trasportato da un Falcon 900 dall'aeroporto di Cagliari-Elmas a quello di Ciampino (RM). Il neonato, trasportato presso l'ospedale Bambino Gesù di Roma grazie all'ausilio di una culla termica, era stato accompagnato durante il volo dalla famiglia e da un'equipe medica che ha monitorato le sue condizioni di salute.



Le richieste di trasporto urgente, come accade sempre in questi casi, sono pervenute dalle rispettive Prefetture di competenza alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell'Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti quello di organizzare e gestire questo genere di trasporti su tutto il territorio nazionale in coordinamento, appunto, con le Prefetture.