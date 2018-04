video Condividi | S.O. 18:40 L´intervento in corso sulla costa poco prima di Fertilia potrà essere replicato anche a San Giovanni, restituendo parte della spiaggia alla città di Alghero. Le immagini promettono bene Via le alghe, sperimentazione ad Alghero



ALGHERO - Lavori di vagliatura previsti dall'Assessorato all'Ambiente del Comune di Alghero all'interno delle buone pratiche adottate in questi anni per la salvaguardia e valorizzazione del sistema costiero. Sono in corso di realizzazione sul sito di accumulo della posidonia esistente nel retro-duna ricompreso tra l’area pinetata e la spiaggia “Cuguttu” in località “Maria Pia”.



Andrà così a sparire il sito di stoccaggio costituito da alghe misto sabbia alto circa 3 metri. Il progetto sperimentale, eventualmente replicabile sugli altri siti attualmente ricoperti da alghe presenti sul territorio di Alghero, ad iniziare dall'area di San Giovanni, si prefigge di recuperare l'intera frazione sabbiosa presente prevedendone la ridistribuzione sul litorale di provenienza.



Intervento che, in continuità con le opere di riqualificazione recentemente effettuate nella fascia alberata che hanno permesso di portare alla luce un ampio tratto di pineta, consentirà di restituire l'intero sito di accumulo, circa 1500 mq., alla libera fruibilità pubblica. L'intervento è stato valutato favorevolmente anche dal sedimentologo prof. Vincenzo Pascucci del Dipartimento Dadu di Alghero nell'ambito della pluriennale collaborazione istituzionale tra Amministrazione comunale ed Università degli Studi di Sassari.