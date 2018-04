Condividi | Red 17:07 La compagine algherese ha chiuso al quarto posto, qualificandosi per la fase finale del torneo amatoriale di calcio riservato ad atleti Over 45 Trofeo Zentile: Amatori Alghero alla Fase finale



ALGHERO - Si è conclusa la fase eliminatoria del “Zentile”, partecipato torneo amatoriale di calcio riservato ad atleti Over 45. L'Amatori Alghero si è ben distinta, classificandosi al quarto posto ed accedendo così con pieno diritto alla Fase finale, dove le partite saranno con risultato secco (turni ad una sola partita, con eventuali calci di rigore in caso di parità) per poter proseguire nel percorso che porterà alla finalissima.



Domani, sabato 7 aprile, alle 16.30, sul sintetico dell'Agostino Cataldi di Santa Maria La Palma, è in programma la sfida, valida per i quarti di finale, che vedrà la compagine algherese opposta al Dopolavoro Ferroviario, che ha chiuso la prima fase classificandosi al settimo posto. L'Amatori Alghero vuole vincere, per andare a giocarsi le semifinali.



«Comunque vada, a tutti indistintamente un elogio per come si è affrontato con spirito di abnegazione il torneo, rinunciando anche agli affetti familiari e alle proprie attività personali. Il mister Simula ha ben condotto la squadra e insieme a tutta la dirigenza si è arrivati a questo risultato. Un grazie a tutti agli sponsor», è il commento della dirigenza algherese. Commenti ALGHERO - Si è conclusa la fase eliminatoria del “Zentile”, partecipato torneo amatoriale di calcio riservato ad atleti Over 45. L'Amatori Alghero si è ben distinta, classificandosi al quarto posto ed accedendo così con pieno diritto alla Fase finale, dove le partite saranno con risultato secco (turni ad una sola partita, con eventuali calci di rigore in caso di parità) per poter proseguire nel percorso che porterà alla finalissima.Domani, sabato 7 aprile, alle 16.30, sul sintetico dell'Agostino Cataldi di Santa Maria La Palma, è in programma la sfida, valida per i quarti di finale, che vedrà la compagine algherese opposta al Dopolavoro Ferroviario, che ha chiuso la prima fase classificandosi al settimo posto. L'Amatori Alghero vuole vincere, per andare a giocarsi le semifinali.«Comunque vada, a tutti indistintamente un elogio per come si è affrontato con spirito di abnegazione il torneo, rinunciando anche agli affetti familiari e alle proprie attività personali. Il mister Simula ha ben condotto la squadra e insieme a tutta la dirigenza si è arrivati a questo risultato. Un grazie a tutti agli sponsor», è il commento della dirigenza algherese.