Condividi | Red 20:24 Il corso sulle tecniche infiltrative e patologie osteoarticolari è organizzato dalla Clinica ortopedica per domani, nell´aula C del complesso biologico dell´Università degli studi di Sassari Sanità: specialisti a lezione



SASSARI - “Principi, indicazioni e tecniche della viscosupplementazione nelle patologie osteoarticolari” saranno i temi che verranno trattati nel corso di aggiornamento in programma domani, sabato 7 aprile, nell'aula C del complesso biologico dell'Università degli studi di Sassari. Il corso, con inizio alle 8.30, è organizzato dall'Unità operativa complessa della Clinica ortopedica dell'Aou di Sassari, diretta da Carlo Doria.



L'appuntamento rappresenta anche un'occasione di confronto tra gli specialisti, che parleranno di cartilagine, di lesioni traumatiche muscolari e tendinee ed ancora di artrosi, del ruolo dell'acido ialuronico e della terapia infiltrativa nel percorso riabilitativo del paziente con patologia osteo-articolare. Spazio quindi alle tecniche di imaging ed al ruolo dell'ecografia ed alle tecniche infiltrative. L'evento formativo è aperto ai medici di base e specialisti di ortopedia, reumatologia, fisiatria, agli infermieri ed ai fisioterapisti. Commenti SASSARI - “Principi, indicazioni e tecniche della viscosupplementazione nelle patologie osteoarticolari” saranno i temi che verranno trattati nel corso di aggiornamento in programma domani, sabato 7 aprile, nell'aula C del complesso biologico dell'Università degli studi di Sassari. Il corso, con inizio alle 8.30, è organizzato dall'Unità operativa complessa della Clinica ortopedica dell'Aou di Sassari, diretta da Carlo Doria.L'appuntamento rappresenta anche un'occasione di confronto tra gli specialisti, che parleranno di cartilagine, di lesioni traumatiche muscolari e tendinee ed ancora di artrosi, del ruolo dell'acido ialuronico e della terapia infiltrativa nel percorso riabilitativo del paziente con patologia osteo-articolare. Spazio quindi alle tecniche di imaging ed al ruolo dell'ecografia ed alle tecniche infiltrative. L'evento formativo è aperto ai medici di base e specialisti di ortopedia, reumatologia, fisiatria, agli infermieri ed ai fisioterapisti.