Condividi | Red 23:22 Domani mattina, l´aula magna del complesso biologico dell´Università degli studi di Sassari ospiterà una conferenza con Mario Plebani, docente di Biochimica clinica e Biologia molecolare clinica dell´Università di Padova Qualità e sicurezza nella Medicina di laboratorio



SASSARI – La qualità e la sicurezza nella Medicina di laboratorio saranno gli argomenti principali della conferenza in programma domani, sabato 7 aprile, nell'aula magna della Facoltà di Medicina e chirurgia, nel complesso biologico di Viale San Pietro, a Sassari. All'incontro, che prenderà il via alle 10.30, parteciperà Mario Plebani, docente di Biochimica clinica e Biologia molecolare clinica dell'Università di Padova.



Considerato uno dei maggiori esperti nel settore, Plebani discuterà con i partecipanti sul valore della trasversale utilità del dato di laboratorio nella decisione clinica e di quanto essa sia funzionale all’outcome del paziente. L’iniziativa, che si svolge sotto il patrocinio della Società italiana di Biochimica clinica e biologia molecolare clinica, è organizzata dalla scuola di specializzazione in Biochimica clinica dell'Università degli studi di Sassari e dal Programma assistenziale controllo di qualità nei laboratori dell'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari.



«L'obiettivo delle conferenze di Medicina di laboratorio – afferma Ciriaco Carru direttore della scuola di specializzazione e responsabile del Programma assistenziale – è quello di condividere con tutti gli attori della Medicina moderna le potenziali efficienze e le maggiori criticità del complesso processo di laboratorio». Tra queste, appunto, la qualità analitica del dato ed il total quality management; la sicurezza e gli errori, appropriatezza ed inappropriatezza diagnostica ed analitica, l’integrazione laboratorio-medici, Eblm e clinical governance. Commenti SASSARI – La qualità e la sicurezza nella Medicina di laboratorio saranno gli argomenti principali della conferenza in programma domani, sabato 7 aprile, nell'aula magna della Facoltà di Medicina e chirurgia, nel complesso biologico di Viale San Pietro, a Sassari. All'incontro, che prenderà il via alle 10.30, parteciperà Mario Plebani, docente di Biochimica clinica e Biologia molecolare clinica dell'Università di Padova.Considerato uno dei maggiori esperti nel settore, Plebani discuterà con i partecipanti sul valore della trasversale utilità del dato di laboratorio nella decisione clinica e di quanto essa sia funzionale all’outcome del paziente. L’iniziativa, che si svolge sotto il patrocinio della Società italiana di Biochimica clinica e biologia molecolare clinica, è organizzata dalla scuola di specializzazione in Biochimica clinica dell'Università degli studi di Sassari e dal Programma assistenziale controllo di qualità nei laboratori dell'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari.«L'obiettivo delle conferenze di Medicina di laboratorio – afferma Ciriaco Carru direttore della scuola di specializzazione e responsabile del Programma assistenziale – è quello di condividere con tutti gli attori della Medicina moderna le potenziali efficienze e le maggiori criticità del complesso processo di laboratorio». Tra queste, appunto, la qualità analitica del dato ed il total quality management; la sicurezza e gli errori, appropriatezza ed inappropriatezza diagnostica ed analitica, l’integrazione laboratorio-medici, Eblm e clinical governance.