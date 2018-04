Condividi | Red 15:51 Le Fiamme gialle del Gruppo di Cagliari e della Tenenza di Sanluri, nell’ambito dell’azione a contrasto del lavoro nero ed irregolare, hanno effettuato due controlli al termine dei quali sono stati identificati sette lavoratori in nero Individuati altri sette lavoratori in nero nel Cagliaritano



CAGLIARI - Le Fiamme gialle del Gruppo di Cagliari e della Tenenza di Sanluri, nell’ambito dell’azione a contrasto del lavoro nero ed irregolare, hanno effettuato due controlli al termine dei quali sono stati identificati sette lavoratori in nero. Nel primo caso, in un autolavaggio dell’hinterland cagliaritano, sono state scoperte tre persone (pari al 100percento della forza lavoro trovata) privi di qualsiasi regolarizzazione formale del loro rapporto di impiego.



Nel secondo caso, in un cantiere edile nella zona della Marmilla, i militari hanno rilevato che il committente dei lavori si è avvalso di quattro lavoratori completamente “in nero”. In entrambi i casi, la circostanza costituisce illecito amministrativo e non assicura ai lavoratori alcuna forma di tutela ed assistenza in caso, ad esempio, di infortunio.



I finanzieri, oltre a diffidare i datori di lavoro alla regolarizzazione dei dipendenti, hanno contestato una violazione amministrativa fino a 9mila euro per ciascun lavoratore irregolarmente impiegato ed inviato una segnalazione all'Ispettorato territoriale del lavoro, per la prevista adozione del provvedimento di sospensione dell'attività a causa dell'impiego irregolare di personale in misura superiore al 20percento del totale della forza lavoro.