Dopo un triennio contraddistinto da un intenso e proficuo lavoro, gli aderenti al Centro commerciale naturale sono stati chiamati in assemblea a rinnovare il Consiglio direttivo. Il nuovo presidente è Carlo Scarpa. Nel Consiglio, all´ex presidente Domenico Panfili ed ai confermati consiglieri Francesco Pepe, Caterina Pisanu, Valeria Crabuzza e Davide Simula, si sono aggiunti tre nuovi eletti: Valentina Pettorali, Francesca Nonis e Dimitri Sisto Nuovo Direttivo per il Ccn Al centro storico



ALGHERO - Dopo un triennio contraddistinto da un intenso e proficuo lavoro, gli aderenti al Centro commerciale naturale “Al centro storico” sono stati chiamati in assemblea a rinnovare il Consiglio direttivo. Tanti gli argomenti discussi: dal decoro alla viabilità, all'organizzazione di eventi di richiamo in centro, fino all'approvazione del bilancio, solo per citarne alcuni.



Al termine dell'ampia discussione assembleare, che di fatto da il la alla stagione lavorativa, si è proceduto a rinnovare il Consiglio direttivo, che rimarrà in carica fino alla primavera del 2021. Ai componenti uscenti Domenico Panfili (al quale sono andati i ringraziamenti ed il generale apprezzamento per l'enorme e proficuo lavoro svolto sotto la sua presidenza), Carlo Scarpa, Francesco Pepe, Caterina Pisanu, Valeria Crabuzza e Davide Simula, si sono aggiunti tre nuovi eletti: Valentina Pettorali, Francesca Nonis e Dimitri Sisto, rispettivamente di Bellagio, libreria Il labirinto ed Aradena artigianato artistico.



Al termine della discussione e del confronto tra gli eletti, ha assunto la carica di presidente Scarpa, titolare dell'erboristeria la casa antica, reduce dall'importante lavoro svolto come coordinatore. Crabuzza e Pepe sono stati nominati vicepresidenti, Pisanu alla tesoreria ed il presidente uscente Panfili assume la delega alla segreteria. Simula, Pettorali, Nonis e Sisto sono stati nominati consiglieri.



