Jazz day Unesco: un´occasione per Alghero

ALGHERO – Sabato 7 aprile (alle ore 14.30), nella sala conferenze de Lo Quarter, è in programma un incontro aperto a commercianti, associazioni di categoria, Ccn ed imprenditori della ristorazione per condividere il progetto di animazione urbana da realizzarsi in occasione dell’International Jazz Day di domenica 29 e lunedì 30 aprile, che vedrà Alghero al centro delle iniziative Unesco per la musica in programma in dieci regioni italiane. In calendario, cinque concerti nelle piazze del centro storico, che faranno rivivere i valori dell’Unesco nell’ambito culturale, economico e sociale, alla presenza, tra gli altri, dei sindaci di Bologna e Pesaro, già città Unesco per la musica. E' un'occasione importante, nella quale dare il giusto riconoscimento al corallo rosso di Alghero, che sarà l'altro protagonista delle due giornate Unesco in programma a fine mese.



