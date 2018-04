Condividi | S.O. 11:27 Nottata movimentata ad Alghero. I carabinieri della locale compagnia trovano una bambina di tre anni sola e infreddolita. Ora è al sicuro, ma in città parte un tam-tam poco rispettoso che non tutela la piccola Bimba vaga di notte: è al sicuro



ALGHERO - Sta bene ed è al sicuro la piccola bimba di tre anni che intorno alle 5 della mattina è stata trovata vagare da un pensionato, senza meta, sul lungomare di Alghero. Sola e infreddolita, è stata immediatamente soccorsa da dai carabinieri.



Ora è al sicuro, saranno gli uffici competenti a capire la delicata situazione, avendo i militari allertato Servizi sociali e Tribunale dei minori. Ma in città parte un tam-tam poco rispettoso nelle chat dei telefonini: con l'intento di contribuire a fantomatiche ricerche, infatti, la foto della bimba continua ad essere condivisa in modo virale senza capire che si rischia di infrangere la legge, oltreché il buonsenso.



I genitori, residenti ad Alghero, secondo le prime indiscrezioni avrebbero spiegato ai militari che la loro figlia sarebbe uscita da sola di nascosto durante la notte. Le condizioni di salute della piccola comunque, sarebbero apparse da subito buone.



