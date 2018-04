Condividi | Marcello Orrù 12:22 L'opinione di Marcello Orrù Le sanzioni alla Russia danneggiano la Sardegna



Le sanzioni alla Russia probabilmente convengono ad altri Stati, ma non all'Italia ed in particolare penalizzano in maniera pesantissima le aziende del settore agroalimentare della nostra regione e costituiscono un serio danno per le aziende del comparto lattiero caseario. E' stato un grave errore per il nostro Paese accettare le sanzioni alla Russia imposte dall'Unione europea proprio in un momento storico in cui il mercato russo fa segnare un incremento record delle esportazioni e un crescente interesse verso le produzioni alimentari italiane. Le sanzioni alla Russia hanno causato al settore agroalimentare italiano solo nel l'anno 2015 (anno di avvio delle sanzioni) il 35percento in meno di esportazioni e il settore lattiero caseario della nostra regione ha subito conseguenze pesantissime. E' ora che l'Italia cancelli le sanzioni alla Russia e mi auguro che il prossimo Governo abbia il coraggio di prendere tale decisione che andrebbe incontro agli interessi della Sardegna.



* consigliere regionale Commenti