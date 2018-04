Condividi | Red 9:36 Per la prima volta, gli Esordienti della compagine algherese, sono stati ammessi quali unici rappresentanti di Alghero al Torneo internazionale Under 13, in programma ad Olbia e dintorni da mercoledì 30 maggio a sabato 2 giugno Calcio giovanile: il Catalunya Mercede gioca il Selis



ALGHERO - Con l’ufficializzazione dei gironi, si entrerà nel vivo del più prestigioso torneo di calcio Under 13 che si svolge in Italia. E per la prima volta, la squadra esordienti del Catalunya Mercede, che sta ottenendo grandissime soddisfazioni a livello regionale, è stata ammessa quale unica rappresentante di Alghero al Torneo internazionale Manlio Selis, in programma ad Olbia e dintorni da mercoledì 30 maggio a sabato 2 giugno.



La presenza di squadre di altissimo livello internazionale, quali Chelsea, Juventus, Roma , Real Madrid, Malmoe, Paris Saint Germain, rende bene l’idea dell’altissimo livello raggiunto dalla manifestazione, dedicata al compianto Selis, uno dei più apprezzati dirigenti calcistici in Sardegna.



Per quattro giorni, la compagine algherese guidata da mister Francesco Ibba, coadiuvato da Gabriele Spinetti, composta tutta da ragazzi nati nel 2005, sarà immersa in una realtà incredibile. I ragazzi vivranno l'emozione di giocare con avversari che, tra qualche anno, potrebbero diventeranno star del calcio internazionale. «Un'esperienza irripetibile per i nostri "calciatori", che, siamo sicuri, sapranno far tesoro di questa bellissima opportunit»à, dichiara la dirigenza algherese.