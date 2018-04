Condividi | Red 11:13 Disciplinare le espressioni artistiche e tutte le forme di arte e creatività esercitate in strada. Con questo obiettivo, nasce il Regolamento per l´arte di strada, che la Giunta comunale di Sassari ha approvato ieri pomeriggio e che passerà al vaglio del Consiglio comunale nelle prossime sedute Arte di strada a Sassari: nuove regole



SASSARI - Disciplinare le espressioni artistiche e tutte le forme di arte e creatività esercitate in strada. Con questo obiettivo, nasce il Regolamento per l'arte di strada, che la Giunta comunale di Sassari ha approvato ieri pomeriggio (giovedì) e che passerà al vaglio del Consiglio comunale nelle prossime sedute. Il documento definisce l'arte di strada e regolarizza le attività esercitate in spazi aperti al pubblico, attività che devono essere svolte compatibilmente con le vigenti norme in materia di decoro, sicurezza stradale, inquinamento acustico ed ambientale, in modo tale da contemperare le esigenze dei cittadini con quelle degli artisti.



Gli artisti di strada che si esibiranno a titolo gratuito, o richiedendo un'offerta libera, in spazi pubblici in modo estemporaneo ed itinerante, con esibizioni di tipo musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio, non potranno occupare lo spazio con strutture, elementi o costruzioni fisse, non potranno esibirsi in prossimità dei luoghi di culto durante l'orario delle funzioni. Le esibizioni non dovranno intralciare la circolazione stradale, e dovranno essere svolte ad una distanza minima di 30metri da ospedali e strutture sanitarie. Le performance non dovranno superare i 60' di durata e gli artisti non potranno esibirsi per più di una volta nello stesso luogo nell'arco della stessa giornata.



Il regolamento sarà reso pubblico successivamente all'approvazione da parte del Consiglio e reso consultabile da tutti gli artisti sul sito internet istituzionale del Comune di Sassari. «L'arte di strada contribuisce ad ampliare l'offerta turistica – commenta il sindaco Nicola Sanna – Con questo regolamento l'amministrazione manifesta la propria apertura e interesse verso queste forme di espressione artistica».



