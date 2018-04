Condividi | Red 10:11 I Lions della Settima Circoscrizione, Alghero, Arzachena, Castelsardo, Calangianus, Goceano, Ittiri, La Maddalena, Ozieri, Olbia, Porto Torres, San Teodoro, Sassari Host, Sassari Monte Oro e Tempio Pausania hanno deciso di unirsi in ricordo di Antonella Simula. L’evento vedrà tutti impegnati per uno scopo comune: aiutare la ricerca sul cancro e la Casa di accoglienza Lions di Cagliari per pazienti oncologici e post trapiantati Lions day: ad Alghero, contro i tumori



ALGHERO - I Lions della Settima Circoscrizione, Alghero, Arzachena, Castelsardo, Calangianus, Goceano, Ittiri, La Maddalena, Ozieri, Olbia, Porto Torres, San Teodoro, Sassari Host, Sassari Monte Oro e Tempio Pausania hanno deciso di unirsi in ricordo di Antonella Simula, in occasione del Lions day, che si celebra in tutta Italia. L’evento vedrà tutti impegnati per uno scopo comune: aiutare la ricerca sul cancro e la Casa di accoglienza Lions di Cagliari per pazienti oncologici e post trapiantati, che accoglie ogni giorno tanti malati, compresi i bambini con le famiglie. Da sempre impegnati in attività a favore dei più deboli e delle persone che soffrono, i Lions attuano campagne di prevenzione di problemi legati alla salute, come quelli della vista, e domenica 8 aprile l’associazione promuoverà il proprio operato nel campo della vista, dei giovani, degli anziani, dei diversamente abili, dell’ambiente, delle malattie killer, e di tante altre problematiche a livello mondiale.



L’associazione ha appena compiuto cento anni, ed è orgogliosa di iniziare un nuovo secolo di vita a disposizione degli altri nello spirito del servizio. Ora, i soci di metà Sardegna e l’Airc si uniscono per onorare la memoria di una persona che amava mettersi al servizio degli altri. A suo nome, una donazione al Reparto di Oculistica di Alghero, è avvenuta il 30 marzo grazie anche ai soci del Club Amici del burraco, che hanno organizzato un torneo a favore del service, permettendo l’acquisto di otto poltrone per il day hospital.



La giornata di domenica, nelle Tenute Delogu, inizierà con la celebrazione di una funzione religiosa e proseguirà con le relazioni di alcuni oncologici sulla prevenzione dei tumori. L'intervento delle dottoresse Paola Fiore e Paola Cattogno, in rappresentanza dell'Airc, precederà il pranzo. Saranno presenti anche altre associazioni cittadine. La musica di Mariano Melis allieterà il pomeriggio. Le prenotazioni dovranno arrivare via e-mail, all'indirizzo web lionsclubalghero@tiscali.it, o telefonando al numero 335/6922292. Per ulteriori informazioni, si può andare sul sito internet o sulla pagina Facebook dedicata al Lions lub Alghero.