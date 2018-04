Condividi | P.P. 8:06 «Asfalto deteriorato e pericoloso nel tratto nord della 131, intervenga l’assessore Balzarini». Lo chiede Paolo Truzzu, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, in un’interrogazione rivolta al presidente della Regione autonoma della Sardegna Francesco Pigliaru ed all’assessore regionale ai Lavori pubblici «Carlo Felice, tratto nord dimenticato»



SASSARI - «Asfalto deteriorato e pericoloso nel tratto nord della 131, intervenga l’assessore Balzarini». Lo chiede Paolo Truzzu, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, in un’interrogazione rivolta al presidente della Regione autonoma della Sardegna Francesco Pigliaru ed all’assessore regionale ai Lavori pubblici.



«Nella Carlo Felice, all’altezza del bivio per Florinas, come nel tratto tra Macomer e Bonorva, sino all’ingresso di Sassari, l’Anas ha dimostrato poca reattività negli interventi di riparazione del manto stradale usurato, dimostrando una scarsa attenzione per la rete stradale del centro-nord Sardegna, più esposta alle perturbazioni», scrive l’esponente d’opposizione. Infatti, sono questi i tratti tradizionalmente più esposti a fenomeni atmosferici, ma, sia nella carreggiata principale, sia nelle rampe e nelle strade complanari, per cui si è sempre più aggravato un già precario stato del manto stradale non interessato dagli interventi di manutenzione da parte del compartimento di competenza Anas.



