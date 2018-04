Condividi | M.P. 20:04 Stamattina, al Comune di Porto Torres, si è svolta una riunione operativa per discutere del regolamento per l´assegnazione in uso dei beni immobili dell´Asinara di proprietà della Regione Sardegna Asinara: disciplinare per cedere gli immobili dell´isola



PORTO TORRES – Stamattina, al Comune di Porto Torres, si è svolta una riunione operativa per discutere del regolamento per l'assegnazione in uso dei beni immobili dell'Asinara di proprietà della Regione Sardegna. Si tratta della prima volta che la Regione, attraverso la Conservatoria delle Coste, il Parco Nazionale dell'Asinara e il Comune di Porto Torres si ritrovano a dialogare e a condividere un disciplinare per l'utilizzo degli immobili dell'isola.



Alla riunione erano presenti per l'amministrazione comunale il sindaco Sean Wheeler, il vice sindaco Marcello Zirulia e l'assessore alla Cultura e al turismo Alessandra Vetrano, insieme a Gianni Pilia, commissario straordinario della Conservatoria delle Coste, il vicepresidente del Parco nazionale dell'Asinara Antonio Diana e il direttore del Parco Pierpaolo Congiatu. Durante l'incontro, convocato dalla Conservatoria delle Coste presso il Comune di Porto Torres, si è potuto discutere del regolamento per le modalità di concessione, locazione o affidamento a terzi dei beni immobili di proprietà della Regione nell’Isola dell’Asinara e affidati in gestione alla Conservatoria delle coste.



«Si tratta di un passo importante per una migliore fruizione dell'Asinara – ha commentato il sindaco Sean Wheeler – Conservatoria, Parco e Comune si sono ritrovati intorno a un tavolo per analizzare e soprattutto condividere la bozza del disciplinare, uno strumento regolatore che sono sicuro porterà giovamento a tutta l'isola e al suo golfo».