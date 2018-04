Condividi | Red 19:09 Sono terminati nel pomeriggio di oggi i lavori di riparazione relativi al guasto al blocco di ancoraggio sulla condotta in arrivo all’impianto di sollevamento della borgata giuliana Abbanoa a Fertilia: guasto riparato



ALGHERO - E’ stato completato come da programma nel pomeriggio di oggi (giovedì), l’intervento sulla condotta di alimentazione dell’impianto di sollevamento di Fertilia. Le squadre erano intervenute già di primo mattino, a causa della rottura del blocco di ancoraggio sulla condotta in arrivo all’impianto.



Per consentire la riparazione, era stato necessario interrompere l’erogazione verso le borgate di Maristella, Fertilia e Porto Conte. Le squadre hanno lavorato senza interruzioni per tutta la mattina ed i lavori sono terminati nel pomeriggio (transitori fenomeni di torbidità dell’acqua sono dovuti allo svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni).



Abbanoa ha previsto il completo carico della condotta ed il ripristino della distribuzione verso Maristella e Porto Conte entro le 19. Inoltre, il Gestore unico idrico ricorda che qualsiasi anomalia può essere segnalata al servizio di segnalazione guasti (gratuito) 800/022040 attivo ventiquattro ore su ventiquattro.