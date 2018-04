Condividi | S.O. 19:00 Non piace a Forza Italia e Azione Alghero la delibera n° 99 della Giunta Municipale di Alghero che prevede la realizzazione della campagna di comunicazione istituzionale sui social Comunicazione social: Fi non ci sta



ALGHERO - Non piace a Forza Italia e Azione Alghero la delibera n° 99 della Giunta Municipale di Alghero dello scorso 15 marzo che prevede il servizio di videomaking e social-media marketing, con la creazione della strategia di comunicazione social seguita da una fase di realizzazione delle riprese e di editing dei video, oltre alla gestione vera e propria col monitoraggio dei canali istituzionali del comune.



«Qual è il confine tra la comunicazione istituzionale e la campagna elettorale di un sindaco» si domandano Pais, Di Gangi e compagni Azzurri che avrebbero preferito se le risorse pubbliche fossero state utilizzate, «magari ricorrendo ad analoga strategia, per “promuovere” turisticamente l’immagine della città nei mercati cui tradizionalmente ci rivolgiamo».



Per i forzisti algheresi si tratta soltanto «dell’ennesima dimostrazione che il nostro sindaco spende e spande risorse pubbliche non tanto per fare qualcosa di realmente utile e capace di generare un vero ritorno economico a vantaggio della Città, ma per promuovere l’immagine della sua Amministrazione e perciò di sé stesso. Andiamo ben oltre l’esigenza di apparire per dimostrare di esistere: ad un anno dalla scadenza elettorale del 2019 un bell’esempio di autocelebrazione con venature di narcisismo».



Foto d'archivio Commenti ALGHERO - Non piace a Forza Italia e Azione Alghero la delibera n° 99 della Giunta Municipale di Alghero dello scorso 15 marzo che prevede il servizio di videomaking e social-media marketing, con la creazione della strategia di comunicazione social seguita da una fase di realizzazione delle riprese e di editing dei video, oltre alla gestione vera e propria col monitoraggio dei canali istituzionali del comune.«Qual è il confine tra la comunicazione istituzionale e la campagna elettorale di un sindaco» si domandano Pais, Di Gangi e compagni Azzurri che avrebbero preferito se le risorse pubbliche fossero state utilizzate, «magari ricorrendo ad analoga strategia, per “promuovere” turisticamente l’immagine della città nei mercati cui tradizionalmente ci rivolgiamo».Per i forzisti algheresi si tratta soltanto «dell’ennesima dimostrazione che il nostro sindaco spende e spande risorse pubbliche non tanto per fare qualcosa di realmente utile e capace di generare un vero ritorno economico a vantaggio della Città, ma per promuovere l’immagine della sua Amministrazione e perciò di sé stesso. Andiamo ben oltre l’esigenza di apparire per dimostrare di esistere: ad un anno dalla scadenza elettorale del 2019 un bell’esempio di autocelebrazione con venature di narcisismo».Foto d'archivio