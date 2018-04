video Condividi | S.O. 18:12 Le ricette algheresi deliziano Parigi



Nella sala al settimo piano della sede generale dell´organizzazione delle Nazioni Unite per l´Educazione, la Scienza e la Cultura in Place de Fontenoy a Parigi, allestita dalla creatività di Tonino Serra, le ricette algheresi proposte dallo straordinario estro ai fornelli delle giovani promesse Gianluca Lai e Lorenzo Moro, coadiuvati da Enzo Lai (Ristorante il Pesce d´Oro e La Bifora) deliziano l'Unesco. Alla fine della magica serata dedicata alla creatività della città di Alghero il brindisi degli chef col sindaco Mario Bruno dal terrazzo che si affaccia sulla Torre Eiffel. Una promozione importante per l'enogastronomia locale. Le immagini dei piatti.