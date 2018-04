Condividi | M.P. 17:19 Venerdì 6 aprile è in programma l´assemblea di quartiere per i residenti delle zone del Villaggio Verde, zona 167, zona C3 e viale delle Vigne. La riunione si terrà alle ore 18 in piazza I maggio, nei pressi di via della Resistenza Assemblee di quartiere: incontro al Villaggio Verde



PORTO TORRES - Venerdì 6 aprile è in programma l'assemblea di quartiere per i residenti delle zone del Villaggio Verde, zona 167, zona C3 e viale delle Vigne. La riunione si terrà alle ore 18 in piazza I maggio, nei pressi di via della Resistenza.

All'incontro sarà presente la Giunta comunale. L'assemblea è inserita nel ciclo di appuntamenti periodici dell'Amministrazione con i residenti dei diversi quartieri di Porto Torres.