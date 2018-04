Condividi | Red 20:00 Domani, Coldiretti Sardegna entra nel carcere di Badu ‘e Carros per incontrare e ridare speranza ai detenuti della casa circondariale Coldiretti entra a Badu ‘e Carros



NUORO - Domani, venerdì 6 aprile, Coldiretti Sardegna entrerà nel carcere di Badu ‘e Carros per incontrare i detenuti della casa circondariale nuorese. Un incontro già programmato per il 28 dicembre 2018 e successivamente per il 2 febbraio, ma poi per diversi motivi rinviato. L’iniziativa fa parte di un progetto più ampio, intitolato “Quella terra profuma di libertà”, nato nel dicembre 2016, in occasione della visita alla struttura penitenziaria di Bancali, che vede come protagonisti, insieme alla Coldiretti ed a Campagna amica, i componenti dell’associazione culturale Istentales e gli alunni della scuola media numero 12 dell’Istituto comprensivo Brigata Sassari di Sassari. Il programma prevede, oltre a momenti di riflessione, anche momenti di spensieratezza e divertimento grazie alla musica degli Istentales e Maria Luisa Congiu, che presenteranno in anteprima la loro canzone ed il progetto Lumeras.



Alla fine, come da tradizione agropastorale, ci sarà il buffet con i salumi della Cooperativa Genuina di Ploaghe di Antonello Salis, i formaggi della Cooperativa Pastori di Dorgali, la frutta ed il pane offerti dai produttori di Campagna amica. Uno dei momenti centrali sarà rappresentato dalle letture da parte di tre insegnanti delle lettere scritte ai carcerati dagli alunni dell’Istituto comprensivo Brigata Sassari sul tema che da il titolo al progetto “Quella terra profuma di libertà”. Un progetto che nasce appunto dal mondo delle campagne per trasmettere speranza attraverso i racconti dei giovani a chi sconta la propria pena dentro le mura del carcere. «Fulcro di questa iniziativa – spiega il direttore di Coldiretti Sardegna Luca Saba - è “l’imprenditore agricolo 2.0”, non più ai margini della società come cinquant'anni fa, non più relegato come comparsa nel processo di realizzazione dei prodotti agricoli, ma attore protagonista di una “società globalizzata” che ha sempre più necessità della garanzia diretta degli agricoltori per acquistare il cibo. E’ l’esaltazione del processo straordinario di Campagna Amica, dove i coltivatori entrano in città con i profumi, i colori ed i sapori delle produzioni dei territori italiani, della nostra Isola».



Attraverso questa riscoperta di valori e passioni passa l’orgoglio delle imprese agricole sarde. L’essere utili nella società grazie alla dignità di un lavoro svolto all’aperto, che tocca con mano la terra, che, nello spazio esteso delle campagne, dona libertà. Un progetto di riscoperta e di conoscenza. «Di riscoperta – precisa il presidente Battista Cualbu - per chi sta affrontando la sofferenza della detenzione, della limitazione della libertà: vogliamo nell’orgoglio della rappresentanza di Coldiretti potere dare una speranza, un’alternativa, una visione nuova. Vogliamo trasferire l’accoglienza delle campagne come opportunità di riscatto per la propria vita per potersi risentire liberi, e vogliamo farlo anche attraverso l’innocenza di chi si sta affacciando ad affrontare la vita, perché crediamo che la libertà passi per le cose semplici, come semplici sono i valori della campagna». «Sarà un momento di riflessione per tutti – concludono presidente e direttore – ma vogliamo farlo attraverso i valori della Festa, come si faceva una volta, attraverso i canti degli Istentales, soci di Coldiretti, e attraverso la degustazione dei prodotti delle nostre Imprese Agricole. Sarà insomma una giornata di riflessione, festa e speranza».



Nella foto: Battista Cualbu e Luca Saba