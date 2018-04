Condividi | Red 21:23 Domani sera, sul palco del Teatro Verdi, un atteso ritorno: il grande pianista iraniano Ramin Bahrami in duo con un interprete d´eccezione: Danilo Rea Bach is in the air a Sassari



SASSARI – Proseguirà domani, venerdì 6 aprile, alle 21, al Teatro Verdi, l'appuntamento con la stagione “I Grandi interpreti della musica”, organizzata a Sassari dalla Cooperativa Teatro e/o musica. Dopo il successo del 2011, sale per la seconda volta sul palco del Verdi il grande pianista Ramin Bahrami in duo con uno dei nomi più eclettici del jazz, il pianista Danilo Rea. La serata, che si preannuncia come una delle più attese della stagione, vedrà impegnati i due musicisti in un progetto coinvolgente: rileggere ed interpretare, ognuno nel suo personalissimo stile, i temi Bachiani.



Bahrami uno dei pianisti più famosi del mondo, celebre soprattutto per il suo amore per la musica di Bach, ha inciso con Rea, grande pianista improvvisatore, l'album “Bach is in the air”, che sarà presentato al Verdi, dove si realizza una sintesi musicale inedita. Danilo Rea unisce il suo linguaggio jazzistico alle versioni originali di Ramin Bahrami: una rivisitazione che mette in luce lo spirito contemporaneo della musica del grande compositore tedesco e che apre un nuovo canale di ascolto per gli ascoltatori abituati ad altri stili. Bahrami, iraniano di nascita ed italiano di adozione, ha dedicato a Bach anche un libro dal titolo “Bach mi ha salvato la vita”.



I due giganti dell’interpretazione dialogheranno sul palco, ciascuno nella “propria lingua”, con l'idea di raccontare Bach e le infinite sfumature della sua musica. I pianisti creano durante la loro performance qualcosa di molto audace ed originale, Bahrami suona la musica di Bach così come egli la scrisse e simultaneamente Rea improvvisa sull’altro pianoforte. Potrebbe sembrare un’impresa irrealizzabile, perché l’armonia, il contrappunto e la melodia del compositore tedesco, sono non solo perfette in se, ma anche talmente dense che aggiungervi altre note sembrerebbe impossibile. Eppure, Danilo Rea e amin Bahrami vincono questa sfida agendo con grande rispetto nei confronti di Bach ma anche con creatività in un concerto che ad ogni tappa non manca di entusiasmare il pubblico. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, ci si può rivolgere al botteghino del Teatro Verdi, telefonando al numero 079/236121.



