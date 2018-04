Condividi | Red 17:21 La coop. ExplorAlghero, nell´ambito della rassegna Emozioni di Primavera al Parco, propone un’emozionante escursione sulla falesia che da Capo Caccia conduce alla Torre della Pegna ed a Cala della Barca Domenica, escursione a Torre della Pegna



ALGHERO - Domenica 8 aprile, la coop. ExplorAlghero, nell'ambito della rassegna Emozioni di Primavera al Parco, propone un’emozionante escursione sulla falesia che da Capo Caccia conduce alla Torre della Pegna ed a Cala della Barca. L'escursione si svilupperà lungo la costa immersi nella macchia mediterranea, dove magnifici terrazzi naturali di roccia calcarea si affacciano su panorami verticali mozzafiato. Si raggiungerà la bianca torre aragonese che domina la falesia, qui si farà una breve sosta e si consumerà un pranzo al sacco per poi intraprendere la discesa sul versante di Cala della Barca e raggiungere Casa Gioiosa, sede del Parco di Porto Conte.



Il percorso proposto ha una lunghezza di circa 8chilometri, tra andata e ritorno, si affronta un dislivello di 200metri circa con una pendenza massima del 30percento. L'escursione, di livello E-escursionistico, avrà durata di 5 ore circa e prevederà un numero massimo di partecipanti pari a trenta. Pertanto, si rende obbligatoria la prenotazione entro sabato mattina. Sono indispensabili un buon allenamento alle lunghe camminate su terreni accidentati, scarpe da trekking, un abbigliamento adatto alla stagione ed una buona riserva di acqua. Gli organizzatori consigliano di portare un pasto al sacco, che verrà consumato a metà percorso. ExplorAlghero raccomanda a tutti i partecipanti di considerare bene le informazioni sulla difficoltà del percorso ed equipaggiamento richiesto, prima di prenotare.



Il ritrovo è previsto alle 9, a Casa Gioiosa, mentre la partenza verso belvedere di Capo Caccia è prevista mezz'ora dopo. Alle 10, inizierà l'escursione, che si dovrebbe concludere attorno alle 15. Il prezzo per l'escursione è di 15euro a persona. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare gli organizzatori telefonando ai numeri 331/3400862 o 079/942111 (tutti i giorni, dalle 9 alle 18) o inviare una e-mail all'indirizzo web info@exploralghero.it.