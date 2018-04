Condividi | Red 13:38 Ieri sera, durante le attività di controllo del territorio, con particolare indirizzo al contrasto dello spaccio e della diffusione delle sostanze stupefacenti, i Baschi verdi del locale Gruppo hanno arrestato un 28enne cagliaritano. Sequestrate ventiquattro dosi di cocaina Cocaina a Cagliari: 28enne in manette



CAGLIARI – Ieri sera (mercoledì), durante le attività di controllo del territorio, con particolare indirizzo al contrasto dello spaccio e della diffusione delle sostanze stupefacenti, i Baschi verdi del Gruppo di Cagliari hanno arrestato un 28enne cagliaritano. Nel corso di controlli effettuati nel quartiere Sant'Elia, i finanzieri hanno fermato il ragazzo alla guida di uno scooter e hanno trovato e sequestrato 5,3grammi di cocaina, già suddivisa in dosi, un telefono cellulare e 230euro in banconote di piccolo taglio.



Il 28enne, già noto alle Forze dell'ordine, è stato tratto in arresto e posto ai domiciliari, in attesa del processo per direttissima in programma oggi. Al termine del controllo, le Fiamme gialle hanno anche contestato al ragazzo la guida senza patente (già sottoposta a provvedimento di revoca) e la mancata copertura assicurativa del mezzo, oltre che la mancanza della carta di circolazione e della revisione. Dall'inizio dell'anno, sono tre le persone arrestate dalle Fiamme gialle per spaccio di sostanze stupefacenti e 117 gli assuntori segnalati all'Autorità prefettizia.