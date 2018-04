Condividi | Red 13:04 Natura e benessere nel terzo fine settimana della manifestazione, tra escursioni in ambiente naturale ed attività di rilassamento a Casa Gioiosa. Enorme l’afflusso di visitatori in varie parti del Parco di Porto Conte nel lungo ponte pasquale che hanno apprezzato i tanti eventi organizzati Emozioni di primavera: terzo week-end al Parco



ALGHERO - Sarà un week-end ricco di appuntamento all’insegna del relax ed attenzione al benessere interiore il terzo appuntamento con Emozioni di primavera. Due giornate in cui si alterneranno momenti di convivialità a Casa Gioiosa ed escursioni in ambiente naturale. Per sabato 7 aprile, alle 10.30, è prevista a Casa Gioiosa una conferenza sul tema “salute e benessere”, a cura del filosofo Sergio Sotgiu. Nell’arco di tutta la giornata, dalle 10.30 alle 18, si potranno frequentare i laboratori sensoriali (riflessologia, shiatsu, esplorazioni sonore e trattamenti benessere) a cura della libreria il Manoscritto.



Alle 13.30, il maestro Pietro Sechi terrà un corso di avvicinamento allo yoga. Alle 19, serata musicale a cura del maestro Raimondo Dore, che accompagnerà una degustazione di prodotti tipici nella piazzetta antistante l’emporio del Parco, che inaugura la nuova gestione a cura dell’azienda certificata Mangiasardo-Su Brasceri, sempre a Tramariglio. Per gli amanti delle escursioni, è prevista con inizio alle 9, a Punta Giglio, una passeggiata in compagnia dello psicologo Marcello Pinna su prenotazione telefonando al numero 331/1618691. Per gli adulti ed i ragazzi che vogliono scoprire l’affascinante mondo delle grotte, è prevista su prenotazione la possibilità di effettuare il battesimo della speleologia (telefonando al 340/2409387).



Domenica 8, ancora laboratori sensoriale dalle 10.30 alle 18, corso di yoga alle 11 con la maestra Barbara Mariano e per tutta la giornata degustazioni di infusi e thè a cura di Altromercato Cuore Bio. Nelle due giornate, potranno essere effettuate come di consueto le escursioni libere a Cala Barca e Monte Timidone a piedi o noleggiando bici o mezzi elettrici. Mentre su prenotazioni, al 331/3400862 si potrà partecipare all'escursione su Torre della Pegna. Sia sabato che domenica, sarà possibile visitare tutti i musei e gli allestimenti presenti a Casa Gioiosa. Dal museo della memoria carceraria "G.Tomasiello" (per rivivere l'atmosfera di una giornata da detenuto di Tramariglio) al neonato Parco tematico del Piccolo Principe (per riscoprire ed emozionarsi gustando la storia del personaggio dello scrittore aviatore Antoine De Saint Exupery i cui messaggi e riflessioni continuano ad essere di grande attualità). Da non perdere la mostra permanente dell'artista, scultore e ceramista di Tramariglio Elio Pulli, con le sculture sui pianeti del Piccolo Principe. Ed ancora, le aule didattiche "miniere e minerali" e "Vita da api" e la mostra sull'avifauna del Parco curata dal tassidermista Umberto Graziano.