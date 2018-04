Condividi | M.P. 9:28 Il Plus dell´ambito territoriale di Sassari, Porto Torres, Sorso e Stintino informa che sono aperti i termini per la presentazione delle domande finalizzate all’iscrizione al registro pubblico degli assistenti familiari per le seguenti figure: badanti conviventi; badanti part-time; educatori domiciliari Porto Torres, Plus: iscrizioni badanti



L'avviso, i requisiti e la modulistica sono pubblicati nella home page del sito del Comune di Porto Torres, sezione Avvisi e scadenze. Per informazioni è possibile contattare l'Ufficio delle Politiche sociali, in via delle Vigne n. 5, telefonando al numero 079 5008550 o recandosi il martedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17. Commenti PORTO TORRES - Il Plus dell'ambito territoriale di Sassari, Porto Torres, Sorso e Stintino informa che sono aperti i termini per la presentazione delle domande finalizzate all’iscrizione al registro pubblico degli assistenti familiari per le seguenti figure: badanti conviventi; badanti part-time; educatori domiciliari.L'avviso, i requisiti e la modulistica sono pubblicati nella home page del sito del Comune di Porto Torres, sezione Avvisi e scadenze. Per informazioni è possibile contattare l'Ufficio delle Politiche sociali, in via delle Vigne n. 5, telefonando al numero 079 5008550 o recandosi il martedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17.