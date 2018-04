Condividi | Red 9:41 Venerdì, per il Friday tribute night targato Miramare gastro & music pub, omaggio a Fabrizio De André con i Crêuza de mä. Sabato, Senza Base in concerto e dj Diva in consolle Miramare: buona musica nel week-end



ALGHERO - Lasciato alle spalle il lungo week-end di Pasqua, il Miramare gastro & music pub riprende la propria programmazione musicale. Dopo aver apprezzato l'omaggio a Lucio Battisti, cantato tutta la sera con la Hollywood Band, ascoltato il duo Fabrizio Sanna & Bachisio Ulgheri, ed infine, il giorno di Pasquetta, ballato dal pomeriggio a notte con dj Arturo, il locale affacciato sulla passeggiata degli algheresi è pronto a continuare con il proprio calendario di eventi.



Venerdì 6 aprile, Friday tribute night, la rassegna musicale che porta ad Alghero l'esibizione dei più importanti tributi presenti sul territorio sardo propone un grande ritorno: il meraviglioso omaggio al grande Fabrizio De André da parte dei Crêuza de mä. Sul palco, quattro stimati musicisti sardi (Daniele Pistis, Gavino Fonnesu, Luca Manca ed Andrea Pinna) provenienti da esperienze molto diverse ed il loro tributo al grande Faber. Un viaggio in cui l'obiettivo è coinvolgere ed emozionare il pubblico con arrangiamenti originali e rispettosi dello spirito, libertario ed anarchico, dell'autore reinterpretato in chiave rock e secondo lo stile progressive della Pfm.



Sabato 5, il concerto dei Senza Base, la più longeva band del nord Sardegna, nata nei primi Anni Novanta e che da più di un decennio si è stabilizzata con l'attuale line-up composta da Leonardo Soliveras, Puccio Pulino, Graziano Madrau e Tonio Pulino. Progetto musicale capace di unire varie generazioni sotto il grande tetto del pop-rock italiano ed internazionale, senza dimenticare le sonorità latin. Proprio questo genere farà da padrone nel dj set finale, sul palco Maria Caria (in arte Dj Diva), selecter algherese che da anni fa ballare in numerosi club di tutta la Sardegna. Come sempre, gli eventi del Miramare gastro & music pub sono ad ingresso libero.



Nella foto: i Senza Base Commenti ALGHERO - Lasciato alle spalle il lungo week-end di Pasqua, il Miramare gastro & music pub riprende la propria programmazione musicale. Dopo aver apprezzato l'omaggio a Lucio Battisti, cantato tutta la sera con la Hollywood Band, ascoltato il duo Fabrizio Sanna & Bachisio Ulgheri, ed infine, il giorno di Pasquetta, ballato dal pomeriggio a notte con dj Arturo, il locale affacciato sulla passeggiata degli algheresi è pronto a continuare con il proprio calendario di eventi.Venerdì 6 aprile, Friday tribute night, la rassegna musicale che porta ad Alghero l'esibizione dei più importanti tributi presenti sul territorio sardo propone un grande ritorno: il meraviglioso omaggio al grande Fabrizio De André da parte dei Crêuza de mä. Sul palco, quattro stimati musicisti sardi (Daniele Pistis, Gavino Fonnesu, Luca Manca ed Andrea Pinna) provenienti da esperienze molto diverse ed il loro tributo al grande Faber. Un viaggio in cui l'obiettivo è coinvolgere ed emozionare il pubblico con arrangiamenti originali e rispettosi dello spirito, libertario ed anarchico, dell'autore reinterpretato in chiave rock e secondo lo stile progressive della Pfm.Sabato 5, il concerto dei Senza Base, la più longeva band del nord Sardegna, nata nei primi Anni Novanta e che da più di un decennio si è stabilizzata con l'attuale line-up composta da Leonardo Soliveras, Puccio Pulino, Graziano Madrau e Tonio Pulino. Progetto musicale capace di unire varie generazioni sotto il grande tetto del pop-rock italiano ed internazionale, senza dimenticare le sonorità latin. Proprio questo genere farà da padrone nel dj set finale, sul palco Maria Caria (in arte Dj Diva), selecter algherese che da anni fa ballare in numerosi club di tutta la Sardegna. Come sempre, gli eventi del Miramare gastro & music pub sono ad ingresso libero.Nella foto: i Senza Base