Condividi | Red 9:12 In distribuzione il 7 aprile i biglietti gratuiti per il concerto del progetto Bam del contrabbassista Marco Bardoscia, del quartetto d´archi Alborada e della pianista Rita Marcotulli, in programma sabato 14 aprile nella chiesa di San Francesco JazzAlguer: sabato i biglietti per Trigono



ALGHERO - Un progetto crossover tra jazz e musica da camera, classica e contemporanea, tra momenti improvvisati e parti scritte: si presenta così la formula musicale del sodalizio artistico Bam, acronimo formato dalle iniziali dei suoi tre elementi costitutivi: il contrabbassista Marco Bardoscia, il quartetto d'archi Alborada (Anton Berovski e Sonia Peana ai violini, Nico Ciricugno alla viola, Piero Salvatori al violoncello) e la pianista Rita Marcotulli. Sabato 14 aprile, saranno i protagonisti del quinto appuntamento nel ricco cartellone di JazzAlguer, la rassegna in corso ad Alghero dal dicembre 2017 al luglio 2018, per l'organizzazione dell'associazione culturale Bayou club-events e la direzione artistica di Paolo Fresu.



Dopo la cattedrale di Santa Maria, il Teatro civico e la chiesa di San Michele, un altro spazio di grande suggestione, la chiesa di San Francesco, farà da cornice al concerto in programma a partire dalle 2 con il titolo “Trigono”, lo stesso del fortunato cd di Bam, pubblicato due anni fa dall'etichetta “Tǔk music” di Fresu. Consueta modalità per assistere all'evento: gli interessati dovranno munirsi dei biglietti gratuiti, che saranno messi a disposizione ad Alghero sabato 7, negli uffici InfoAlghero de Lo Quarter, in Largo San Francesco, dalle 18 alle 19. Data la capienza limitata della chiesa, si potranno ritirare solo due biglietti a persona; venti in tutto sono invece i tagliandi che possono essere prenotati da chi non risiede in provincia di Sassari: come sempre, gli interessati dovranno inviare una e-mail, negli stessi orari ed allegando copia di un documento di identità, all'indirizzo web jazzalguer@gmail.com.



Nato da un'idea di Bardoscia e di Peana, il progetto Bam si muove, originariamente, su brani originali dello stesso contrabbassista ed alcuni adattamenti studiati per questa formazione, per arrivare a composizioni della Marcotulli e del quartetto Alborada. Le diverse fonti musicali, jazz, musica da camera, echi di sonorità mediterranee, emergono e si fondono senza forzature per dare forma a qualcosa di nuovo, fresco e originale, sottolineando l'essenza stessa di ogni componente: il quartetto d'archi svolge un ruolo di sostegno ai solisti e, al tempo stesso, è anche una terza entità musicale autonoma. Prima del concerto, sabato 14, alle 18, Marco Bardoscia, Sonia Peana e Rita Marcotulli incontreranno il pubblico della rassegna a Lo Quarter, in compagnia del regista Gianfranco Cabiddu. La prima edizione di JazzAlguer è organizzata dall'associazione culturale Bayou club-events con il contributo del Comune di Alghero, della Fondazione di Sardegna, della Camera di commercio di Sassari, della Fondazione Alghero e di alcuni sponsor privati, con il patrocinio dell'Assessorato regionale del Turismo.



(Foto di Roberto Cifarelli) Commenti ALGHERO - Un progetto crossover tra jazz e musica da camera, classica e contemporanea, tra momenti improvvisati e parti scritte: si presenta così la formula musicale del sodalizio artistico Bam, acronimo formato dalle iniziali dei suoi tre elementi costitutivi: il contrabbassista Marco Bardoscia, il quartetto d'archi Alborada (Anton Berovski e Sonia Peana ai violini, Nico Ciricugno alla viola, Piero Salvatori al violoncello) e la pianista Rita Marcotulli. Sabato 14 aprile, saranno i protagonisti del quinto appuntamento nel ricco cartellone di JazzAlguer, la rassegna in corso ad Alghero dal dicembre 2017 al luglio 2018, per l'organizzazione dell'associazione culturale Bayou club-events e la direzione artistica di Paolo Fresu.Dopo la cattedrale di Santa Maria, il Teatro civico e la chiesa di San Michele, un altro spazio di grande suggestione, la chiesa di San Francesco, farà da cornice al concerto in programma a partire dalle 2 con il titolo “Trigono”, lo stesso del fortunato cd di Bam, pubblicato due anni fa dall'etichetta “Tǔk music” di Fresu. Consueta modalità per assistere all'evento: gli interessati dovranno munirsi dei biglietti gratuiti, che saranno messi a disposizione ad Alghero sabato 7, negli uffici InfoAlghero de Lo Quarter, in Largo San Francesco, dalle 18 alle 19. Data la capienza limitata della chiesa, si potranno ritirare solo due biglietti a persona; venti in tutto sono invece i tagliandi che possono essere prenotati da chi non risiede in provincia di Sassari: come sempre, gli interessati dovranno inviare una e-mail, negli stessi orari ed allegando copia di un documento di identità, all'indirizzo web jazzalguer@gmail.com.Nato da un'idea di Bardoscia e di Peana, il progetto Bam si muove, originariamente, su brani originali dello stesso contrabbassista ed alcuni adattamenti studiati per questa formazione, per arrivare a composizioni della Marcotulli e del quartetto Alborada. Le diverse fonti musicali, jazz, musica da camera, echi di sonorità mediterranee, emergono e si fondono senza forzature per dare forma a qualcosa di nuovo, fresco e originale, sottolineando l'essenza stessa di ogni componente: il quartetto d'archi svolge un ruolo di sostegno ai solisti e, al tempo stesso, è anche una terza entità musicale autonoma. Prima del concerto, sabato 14, alle 18, Marco Bardoscia, Sonia Peana e Rita Marcotulli incontreranno il pubblico della rassegna a Lo Quarter, in compagnia del regista Gianfranco Cabiddu. La prima edizione di JazzAlguer è organizzata dall'associazione culturale Bayou club-events con il contributo del Comune di Alghero, della Fondazione di Sardegna, della Camera di commercio di Sassari, della Fondazione Alghero e di alcuni sponsor privati, con il patrocinio dell'Assessorato regionale del Turismo.(Foto di Roberto Cifarelli)