Boom di visitatori: Asinara sempre più gettonata

PORTO TORRES - L’Asinara sempre più gettonata: nella giornata di Pasquetta circa 500 visitatori hanno messo piede sull’isola. Complice la giornata di sole e una temperatura quasi estiva. A certificare il boom di presenze è stato il portale dell’associazione AssoAsinara nel suo consueto report che ha registrato 120 persone imbarcate sul traghetto “Sara D” che collega Porto Torres a Cala Reale, mentre la maggior parte dei turisti hanno scelto le imbarcazioni private Ausonia e il Gabbiano in partenza dallo scalo di Stintino in direzione Fornelli.



Ad attenderli sull’isola i diversi mezzi messi a disposizione dagli operatori del parco: 160 persone hanno scelto un tour con i 21 fuoristrada a disposizione, altre 20 hanno optato per le auto elettriche, e 40 amanti della due ruote hanno preferito noleggiare le bici. In arrivo da Fornelli circa 150 persone hanno scelto di visitare l’isola-parco salendo sui tre trenini disponibili per raggiungere le mete estreme dell’Asinara.



In particolare a Cala d'Oliva, nell'ex borgo dei pescatori i turisti hanno preso d'assalto l'ostello e il bar ristorante scegliendo di visitare l'Osservatorio della memoria, l'ex diramazione carceraria allestito nell'ex diramazione centrale. Numerosi curiosi anche a Cala Reale presso il centro FarmAsinara, officine di cosmetici realizzati con le essenze naturali dell'isola, qui i visitatori hanno potuto usufruire dei servizi di SognAsinara e visitare la chiesa e la cappella austro-ungarica oltre agli edifici un tempo colonia penale, ospedale e stazione di quarantena, divenuti sedi dell'ente parco nazionale dell'Asinara e di servizi turistici.