Progetti industriali a Porto Torres, martedì 17 la società Eni in consiglio comunale Bonifiche e industria: vertici Eni in aula



PORTO TORRES – Un consiglio comunale aperto con la presenza dei vertici dell'Eni, per discutere dei progetti dell'azienda e delle sue controllate nel polo industriale di Porto Torres, nonché delle prospettive occupazionali. Saranno questi i temi principali della seduta, prevista per martedì 17 aprile alle 12,30, convocata su richiesta dal sindaco Sean Wheeler.



«Con la convocazione ufficiale, firmata ieri dalla presidente del consiglio Loredana De Marco, possiamo finalmente annunciare la data del consiglio comunale in seduta aperta che vedrà la partecipazione dei vertici dell'Eni – spiega il sindaco di Porto Torres Sean Wheeler – sarà un momento importante per la nostra comunità e per tutto il territorio: è l'occasione per ascoltare direttamente dalla fonte quali sono i progetti portati avanti da Eni nella zona industriale della nostra città».



«Bonifiche, chimica verde, fotovoltaico e metano sono solo alcuni degli argomenti che saranno trattati martedì 17 aprile – prosegue il sindaco Wheeler – tenendo presente alcuni principi cardine, quali quelli dell'occupazione e del rispetto dell'ambiente. Chiederemo anche quali investimenti Eni sta portando avanti e vorremmo anche discutere delle misure compensative: una grande azienda come Eni, che per tanti anni è stata presente nel nostro territorio, ha l'occasione ora per farsi promotrice della rinascita in chiave turistica della nostra città, anche finanziando progetti di ampio respiro».



