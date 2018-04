Condividi | Red 19:11 È stato pubblicato il bando della 35esima edizione del concorso di poesia e prosa. Il Premio nasce nel 1983, per celebrare la figura del più grande poeta algherese, e per incentivare, soprattutto tra i giovani, l’uso della lingua catalana di Alghero Concorso Rafael Sari: via al bando



ALGHERO - È stato pubblicato il bando della 35esima edizione del concorso di poesia e prosa “Rafael Sari”. Arrivato all'impensabile edizione numero 35, un risultato prestigioso che pochi concorsi di poesia in lingua organizzati in Sardegna possono vantare, il Premio nasce nel 1983, per celebrare la figura del più grande poeta algherese, e per incentivare, soprattutto tra i giovani, l’uso della lingua catalana di Alghero. Da allora, tanti poeti algheresi e catalani si sono fatti conoscere, altri si sono affermati e diversi giovani si sono avvicinati alla “parlata” algherese.



L’attenzione dei poeti algheresi e catalani è stata sempre viva e possiamo dire che il Premio Sari in tutti questi anni ha costituito una muraglia contro l’indifferenza e l’abbandono, da parte degli algheresi, della lingua materna; per questo, l’attenzione della Commissione, in questi ultimi anni, si è rivolta verso le scuole che hanno dimostrato sensibilità, impegno e partecipazione arricchendo il concorso di contributi letterari e musicali. Il premio è diviso in tre sezioni: per alunni delle scuole cittadine; per autori in lingua catalana; per autori nella variante algherese.



Per la poesia, ogni autore può partecipare con una o due composizioni inedite (massimo trenta versi ciascuna), mentre per la prosa, ogni autore può partecipare con racconti (rondalles) o qualsiasi lavoro con tema libero (massimo 10mila caratteri ciascuno). Le scuole possono partecipare con poesie, racconti, canzoni o qualsiasi lavoro o ricerca, purchè in algherese. Sono previsti premi in denaro per le scuole e la sezione C. Per le altre, targhe e diplomi di partecipazione. La cerimonia pubblica di premiazione è in programma sabato 29 settembre, in occasione della festa di San Michele, patrono di Alghero. Le opere dovranno essere inoltrate a mano o spedite tramite posta, entro martedì 31 luglio, a Obra cultural, Via Arduino 44, 07041-Alghero (SS), telefono 079/977228. Per ulteriori informazioni, si può andare sul sito del Premio, o inviando una e-mail all'indirizzo web premisari@obracultural.cat.