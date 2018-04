Condividi | Red 18:09 Domani pomeriggio, il salone dell´ex Seminario ospiterà la conferenze organizzata dall´Università delle tre Età di Alghero e tenuta dallo psicologo e psicoterapeuta Luigi Pirovano dal titolo “Conflitto creativo-seconda parte” Conflitto creativo: incontro ad Alghero



ALGHERO – Domani, giovedì 5 aprile, alle 16.30, il salone dell'ex Seminario, in Via Sassari 179, ospiterà la conferenze organizzata dall'Università dellem tre Età di Alghero e tenuta dallo psicologo e psicoterapeuta Luigi Pirovano dal titolo “Conflitto creativo-seconda parte”



Nella foto: Luigi Pirovano