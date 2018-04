Condividi | Red 14:36 Gli agenti del locale Commissariato di Pubblica sicurezza hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato, una 34enne di un paese del Sassarese, già nota alle Forze dell´ordine Ancora un furto ad Alghero: denunciata 34enne



ALGHERO – Gli agenti del Commissariato di Pubblica sicurezza di Alghero hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato, una 34enne di un paese del Sassarese, già nota alle Forze dell'ordine. La donna, all’interno di una profumeria della città catalana, è riuscita ad asportare dodici confezioni di profumi per un valore complessivo di circa 1400euro.



Ad accorgersi dell’ammanco è stata una dipendente della profumeria, che dopo aver verificato che le confezioni mancanti non erano state vendute, ha chiesto alla società che gestisce la videosorveglianza di poter acquisire le immagini della giornata. Le immagini successivamente acquisite sono state visionate da personale del Commissariato, che dopo i dovuti riscontri è riuscito a risalire all’identità della donna. Commenti ALGHERO – Gli agenti del Commissariato di Pubblica sicurezza di Alghero hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato, una 34enne di un paese del Sassarese, già nota alle Forze dell'ordine. La donna, all’interno di una profumeria della città catalana, è riuscita ad asportare dodici confezioni di profumi per un valore complessivo di circa 1400euro.Ad accorgersi dell’ammanco è stata una dipendente della profumeria, che dopo aver verificato che le confezioni mancanti non erano state vendute, ha chiesto alla società che gestisce la videosorveglianza di poter acquisire le immagini della giornata. Le immagini successivamente acquisite sono state visionate da personale del Commissariato, che dopo i dovuti riscontri è riuscito a risalire all’identità della donna.