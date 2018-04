video Condividi | Red 13:10 L´allarme è scattato nella prima mattinata di oggi, quando è stata vista una valigia bianca lasciata incustodita in un angolo vicino all´ingresso del mercato del primo pescato. Forze dell´ordine sul posto. Il bagaglio, fatto brillare, si è rivelato non pericoloso Allarme bomba al porto



ALGHERO – Allarme bomba, questa mattina (mercoledì), nel porto di Alghero. Nelle prime ore della mattinata, una valigia bianca è stata individuata in un angolo vicino all'ingresso del mercato del primo pescato.



Prontamente sono state chiamate le Forze dell'ordine, che sono giunte in massa. Carabinieri, Guardia Costiera, Guardia di Finanza, Polizia e Polizia locale, altre ad un'ambulanza del 118. Messa in sicurezza la zona, si è atteso l'arrivo degli artificieri dell'Arma.



Giunti sul posto, i militari hanno effettuato tutti i rilievi e le operazioni del caso, fino a far brillare il voluminoso trolley. Trolley che, vista la modesta entità del botto, si è rivelato non un pericoloso ordigno, ma solo un bagaglio dimenticato.