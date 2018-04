Condividi | Red 12:57 Sono aperte le iscrizioni ai Servizi comunali e privati convenzionati per l´anno educativo 2018/2019: nidi d’infanzia, sezioni sperimentali e sezioni primavera A Sassari, iscrizioni ai Servizi 0-3



SASSARI - Sono aperte a Sassari le iscrizioni ai Servizi 0-3 comunali e privati convenzionati per l'anno educativo 2018/2019 (nidi d’infanzia, sezioni sperimentali e sezioni primavera). Le domande possono essere presentate fino a lunedì 30 aprile, per bambine e bambini nati dal primo gennaio 2016 al 24 aprile 2018 e da sabato 9 a sabato 16 giugno, per i nati dal 25 aprile al primo giugno 2018. Possono inoltrare l'istanza, esclusivamente attraverso il portale on-line, i genitori con figli residenti nel Comune di Sassari o in affidamento temporaneo a famiglie residenti nel Comune di Sassari.



Una volta inviata, la richiesta non può essere modificata. Per eventuali correzioni nella compilazione occorre procedere all’inoltro di una nuova domanda di iscrizione. Per qualsiasi chiarimento o difficoltà sulla compilazione e sull’utilizzo della procedura on-line, fino al 30 aprile sarà attivo un servizio di help–desk telefonando ai numeri 079/279689 o 079/279684, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12. Le dichiarazioni rese nella domanda di iscrizione hanno valore di autocertificazione e saranno sottoposte a verifica da parte dell’Amministrazione comunale. È indispensabile indicare recapiti telefonici ed indirizzo e-mail per qualsiasi comunicazione. In base all’età della bambina o del bambino si possono individuare più tipologie e sedi di Servizi 0-3, comunali e privati convenzionati, tra quelli indicati nella domanda di iscrizione.



Durante il periodo di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, gli interessati potranno presentare osservazioni, inerenti l'attribuzione del punteggio assegnato. Trascorsi i termini di pubblicazione e valutate le osservazioni presentate, la dirigente del Settore Attività educative, giovanili e sportive approva e pubblica sul sito internet istituzionale del Comune di Sassari le graduatorie definitive che determineranno l'ingresso nelle strutture in base ai posti disponibili e, quando possibile, secondo l'indicazione prioritaria indicata dalla famiglia. Il Settore ricorda che l'ammissione alla frequenza dei Servizi 0-3 è subordinata alla regolarità degli obblighi vaccinali. A tal fine, al momento dell'accettazione al servizio, la famiglia dovrà presentare idonea documentazione. Sul sito del Comune è pubblicato l'avviso integrale.