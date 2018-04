Condividi | Red 21:05 Intervento, alle 18.30 di oggi, degli uomini del Distaccamento di Via Napoli. Al primo piano di una palazzina, il fumo nero a messo in allarme i condomini. Pare che alla base di tutto ci sia stato un problema ad un elettrodomestico Cortocircuito: Vigili del fuoco in Via Valverde



ALGHERO – Attorno alle 18.30 di oggi (martedì), i Vigili del fuoco sono intervenuti al civico 29 di Via Valverde. L'allarme è stato lanciato perchè del fumo nero usciva da una finestra di un appartamento al primo piano.



Pronto l'intervento degli uomini del Distaccamento di Via Napoli, che con le cautele del caso sono entrati nell'appartamento, che hanno provveduto a mettere in sicurezza la palazzina. Da un primo controllo, pare che il fumo sia stato il frutto di un malfunzionamento di un elettrodomestico.