Pasquetta in musica ad Alghero col riuscito concerto con i The Beatbox in chiave Beatles. Il sole offre alla Riviera del Corallo un lunedì di Pasqua super. Affollati bar, ristoranti, agriturismi e pizzerie. Gran pienone in piazza con generazioni di tutte le età a cantare e ballare fino a notte. Le immagini di Alessandro Spissu caricate sui social Pasquetta in musica ad Alghero col riuscito concerto con i The Beatbox in chiave Beatles. Il sole offre alla Riviera del Corallo un lunedì di Pasqua super. Affollati bar, ristoranti, agriturismi e pizzerie. Gran pienone in piazza con generazioni di tutte le età a cantare e ballare fino a notte. Le immagini di Alessandro Spissu caricate sui social • Guarda e condividi il video su Olbia 24 TV