Festa al Point Shop di Alghero



Dal 1938 è sinonimo di qualità ed eccellenza nell'abbigliamento da uomo. Tutto nasce col capostipite Cesare Piras, passando per Giancarlo e Agostino. Oggi è Emiliano a portare avanti con dedizione e lungimiranza un marchio, un cognome di vera garanzia di professionalità e competenza. Domenica scorsa il primo di una lunga serie di eventi per festeggiare l'importante traguardo. Nell´anno dell´Ottantesimo anniversario ogni mese le vetrine del Point Shop ospiteranno le eccellenze del territorio algherese: si parte con le bollicine di Santa Maria la Palma.