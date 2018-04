Condividi | Red 17:17 Venerdì, la Mediateca della Società Umanitaria ospiterà il nuovo appuntamento gratuito della rassegna di informazione e sensibilizzazione promossa dalla Coop. Ctr Esperienze onlus Diversi e abili: cinema e inclusione ad Alghero



ALGHERO - In occasione della Giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo, che ricorre il 2 aprile, all'interno della rassegna “Diversi e abili-cinema e percorsi di inclusione”, verrà proposto una spazio di riflessione sul tema dei disturbi dello spettro autistico. Scopo della rassegna è promuovere la conoscenza e la sensibilità collettiva verso il tema dell'inclusione sociale di persone con abilità differenti o disabilità, con disagio mentale, con difficoltà o fragilità individuali, nei diversi contesti di vita.



Attraverso il mezzo cinematografico, vengono affrontati vari aspetti del vasto mondo delle differenze individuali e si intende condividere informazioni e riflessioni su quanto la società sia pronta, aperta e capace di offrire risposte e tutele per consentire a chi ha abilità diverse di esprimere il proprio potenziale e vivere una vita degna, piena e felice. Dopo aver indagato le problematiche relative al mondo del lavoro, delle difficoltà scolastiche, del disagio mentale, nel nuovo appuntamento che si terrà venerdì 6 aprile, alle, 18, alla Mediateca della Società Umanitaria di Via Marconi 10, il focus tematico sarà appunto l'autismo.



Sarà l'occasione per un dibattito e la condivisone di conoscenze, esperienze, ed anche di informazioni utili sui percorsi di inclusione possibili rivolti ai bambini, ragazzi ed adulti nello spettro. Percorsi che devono saper rispettare le esigenze e fragilità individuali, ed allo stesso tempo valorizzare i punti di forza unici ed irripetibili che contraddistinguono ciascun individuo. Il tema è quanto mai attuale e meriterebbe la massima condivisione, nell'interesse delle famiglie del territorio e per una crescita consapevole della comunità intera.