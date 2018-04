Condividi | M.P. 14:39 Mercoledì 4 aprile è in programma l´assemblea di quartiere per i residenti delle zone di Lungomare, Balai, Borgona e C1/2 Assemblea di quartiere a Cristo Risorto



PORTO TORRES - Mercoledì 4 aprile è in programma l'assemblea di quartiere per i residenti delle zone di Lungomare, Balai, Borgona e C1/2. La riunione si terrà alle ore 19 nella sala oratorio Cristo Risorto.



All'incontro saranno presenti il sindaco Sean Wheeler e la giunta comunale. L'assemblea fa parte del ciclo di appuntamenti periodici che l'amministrazione tiene con i residenti dei diversi quartieri di Porto Torres. Commenti PORTO TORRES - Mercoledì 4 aprile è in programma l'assemblea di quartiere per i residenti delle zone di Lungomare, Balai, Borgona e C1/2. La riunione si terrà alle ore 19 nella sala oratorio Cristo Risorto.All'incontro saranno presenti il sindaco Sean Wheeler e la giunta comunale. L'assemblea fa parte del ciclo di appuntamenti periodici che l'amministrazione tiene con i residenti dei diversi quartieri di Porto Torres.