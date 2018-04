Condividi | Red 19:22 «Richiesto un riscontro urgente sull’iter di riconoscimento dello status di area di crisi complessa e sulle interlocuzioni con Invitalia», ha dichiarato il consigliere regionale del Partito democratico Vertenza Ottana: Forma chiama la Regione



OTTANA – Il consigliere regionale del Partito democratico Daniela Forma ha scritto al presidente della Regione autonoma della Sardegna Francesco Pigliaru ed all’assessore regionale dell’Industria Maria Grazia Piras chiedendo informazioni dettagliate sulla Vertenza Ottana. «Vorrei rappresentarvi ancora una volta la mia preoccupazione – scrive Forma – stante la persistente cappa di incertezza sulla Vertenza relativa all’area di Ottana, la quale interessa maggiormente i lavoratori di Ottana Polimeri, di Ottana Energia come pure una parte degli ex tessili della Sardegna Centrale oramai privi della copertura degli ammortizzatori sociali. Vorrei pertanto chiedere un riscontro generale sulla Vertenza e, nello specifico, a che punto ci troviamo rispetto al riconoscimento dello status di area di crisi complessa per il sito di Ottana come pure rispetto alleinterlocuzioni con Invitalia per l’acquisizione del sito industriale di Ottana Polimeri», conclude il consigliere Dem.



