Serie A: recupero per il Cagliari

Oggi, alle 18.30, i rossoblu scenderanno sul manto erboso dello Stadio Luigi Ferralis per sfidare i padroni di casa del Genoa nel recupero valido per la 27esima giornata Serie A



CAGLIARI – Ricordare Federico Astori e trovare punti utili per la salvezza. Con questa doppia missione, il Cagliari scenderà sul manto erboso dello Stadio Luigi Ferralis per sfidare i padroni di casa del Genoa nel recupero della sfida valida per la 27esima giornata di serie A e rimandata in seguito al decesso del suo ex difensore. Dirigerà l'incontro il signor Maresca di Napoli, coadiuvato da Gori e Zappatore; quarto uomo Pinzani, al Var Pairetto e Serra.



Mister Lopez deve fare a meno dello squalificato Joao Pedro e degli infortunati Caligara, Cigarini, Diego Farias e Han, e dovrebbe schierare Cragno tra i pali; difesa a tre con Ceppitelli tra Andreolli (o Pisacane) e Castan; folto centrocampo con Faragò, Ionita, Barella, Padoin (o Dessena) e Lykogiannis (o Miangue); in attacco, Pavoletti e Sau. In panchina, Rafael, Crosta, Romagna Deiola, Cossu, Giannetti e Ceter.



L'ex tecnico del Cagliari Ballardini deve invece rinunciare agli squalificati Bertolacci e Taarabt ed agli infortunati El Yamiq, Galabinov, Izzo e Veloso, e dovrebbe affidarsi a Perin in porta; difesa con Biraschi, Spolli (o l'ex cagliaritano Rossettini) e Zukanovic; centrocampo con Rosi, Lazovic (o Bessa), Huljemark, Cofie e Laxalt; con Pandev (o Rigoni) in appoggio a Lapadula. In panchina, Lamanna, Zima, Pereira, Migliore, Omeonga, Medeiros e Rossi.



La 27esima giornata:

Lazio-Juventus 0-1

Napoli-Roma 2-4

Spal-Bologna 0-1

Atalanta-Sampdoria (oggi, 18.30)

Genoa-Cagliari

Udinese-Fiorentina

Benevento-Verona (domani, 17)

Chievo Verona-Sassuolo (18.30)

Milan-Inter

Torino-Crotone



La classifica: Juventus 78; Napoli 74; Roma 60; Inter* 58; Lazio 57; Milan* 50; Atalanta* 47; Fiorentina* e Sampdoria* 44; Torino* 39; Bologna 35; Udinese* 33; Genoa* 31; Cagliari* 29; Chievo Verona* e Sassuolo* 28; Spal 26; Crotone* 24; Verona* 22; Benevento* 10. (* una partita in meno).



