Condividi | Red 13:37 Al termine di severe analisi chimiche ed approfondite sessioni di assaggio effettuate da un Panel costituito da importanti esperti internazionali del mondo dell’olio d’oliva, l´Olio extra vergine Dop Sardegna da Agricoltura biologica dell´azienda algherese ha vinto l´ExtraGold Medal Accademia olearia Fois premiata ad Ostuni



ALGHERO – Ostuni ha ospitato le selezioni per l’assegnazione dei premi del concorso Biol 2018. Al termine di severe analisi chimiche ed approfondite sessioni di assaggio effettuate da un Panel costituito da importanti esperti internazionali del mondo dell’olio d’oliva, l'Olio extra vergine Dop Sardegna da Agricoltura biologica dell'Accademia olearia Fois di Alghero ha vinto l'ExtraGold Medal.



E' un riconoscimento di grande prestigio, in quanto la selezione ha visto il confronto di diverse centinaia di oli biologici. «Ringraziamo ancora la nostra amata Sardegna, perché grazie alla sua generosa natura ed al nostro impegno costante siamo riusciti ad ottenere questi importanti risultati. È sempre un grande orgoglio portare la qualità della Sardegna in alto nelle maggiori competizioni mondiali, il nostro impegno sarà sempre quello di proseguire su questa strada e migliorare sempre più», dichiarano i proprietari dell'Accademia olearia Fois.