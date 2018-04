Condividi | Red 16:29 Domani mattina, la sede sassarese della Promocamera ospiterà la conferenza stampa di presentazione dei “Voucher per le imprese sarde dell’economia blu” e del Rapporto regionale sui dati socio-economici della Sardegna sulle attività portuali Il nord Sardegna punta sull’economia del mare



SASSARI - Domani, mercoledì 4 aprile, alle 10.30, nella sede della Promocamera, in Via Predda Niedda 18, a Sassari, é in programma la conferenza stampa di presentazione dei “Voucher per le imprese sarde dell’economia blu” e del Rapporto regionale sui dati socio-economici della Sardegna sulle attività portuali. Attività che conferiscono particolare risalto alle sfide ed opportunità identificate dai Gruppi di lavoro costituiti nell’ambito del Progetto comunitario BlueConnect.



Negli ultimi anni, si è consolidata l'importanza strategica dei porti in termini di indotto, sostenibilità ambientale ed innovazione, generando alcune importanti sfide in ambiti di cooperazione territoriale per porre in atto strategie di crescita occupazionale e sviluppo sostenibile. In questo scenario, si colloca l'attività condotta da Promocamera-Azienda speciale della Camera di commercio del nord Sardegna che, con la collaborazione di Assonautica nord Sardegna, si impegna a promuovere ed a sviluppare il Progetto comunitario BlueConnect, finanziato nell'ambito del Programma Interreg/Italia- Francia Marittimo 2014-2020, per il potenziamento e lo sviluppo delle filiere chiave legate all'economia del mare nell'area di cooperazione It-Fr.