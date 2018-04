Condividi | Red 15:26 E´ in uscita oggi “Animae”, ep della band romana disponibile su tutte le maggiori piattaforme digitali, è distribuito dall’etichetta algherese La Stanza nascosta records, del musicista Salvatore Papotto New Air: nuovo ep firmato Alghero



ALGHERO - Dopo Human Maze del 2015 e Venus (La Stanza nascosta records, 2016), è in uscita oggi (martedì) l’ep “Animae” dei New Air, anticipato dal singolo “Oblivion”, featuring della band romana con il rapper Frabolo e la vocalist pop Lisa Luperini. Animae, disponibile su tutte le maggiori piattaforme digitali, è distribuito dall’etichetta algherese La Stanza nascosta records, del musicista Salvatore Papotto.



I New Air, che hanno curato la composizione e l’arrangiamento dei brani, tornano sulle scene musicali con una line-up rinnovata. Ad Andrea “Fungo” Morganti è infatti subentrato Francesco “Dr.’900” Massa (piano/keyboard/sinth); confermato invece Gabriele “Arfa”Carone (synth/drum machine/music sequencer), membro storico della formazione.



Quattro tracce per un lavoro dall'attitudine sperimentale, che spazia dalle melodie ipnotiche della deep-house, con morbide sonorità ambient, alla trap con incursioni nel pop mainstream; il tutto, nel segno di una musica assolutamente libera, capace di unire simbioticamente il musicista e l'ascoltatore in un'unica sinfonia. Ulteriori informazioni sulla pagina Facebook della band romana.