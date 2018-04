Condividi | Red 13:02 E´ in programma domani pomeriggio, nella Biblioteca comunale, il primo di una serie di appuntamenti dedicati al racconto della città attraverso la memoria dei suoi abitanti Te recordes?: la memoria di Alghero



ALGHERO – Domani, mercoledì 4 aprile, alle 16, nella Biblioteca comunale di Alghero, è in programma il primo incontro di “Te recordes?”, una serie di appuntamenti dedicati al racconto della città attraverso la memoria dei suoi abitanti. L'iniziativa, ideata dai volontari del Servizio civile nazionale, coinvolgerà giovani ed anziani in uno scambio di storie, aneddoti e ricordi, in italiano e soprattutto in algherese.



Il tema del primo appuntamento sarà la Pasqua ed i riti della Setmana Santa, una delle tradizioni più sentite e coinvolgenti di Alghero. L'invito è rivolto a tutti coloro che hanno voglia di raccontare o ascoltare, di vivere o rivivere l'anima della città.