Condividi | Red 22:06 Oggi pomeriggio, la Guardia costiera di Alghero è intervenuta per soccorrere un natante da diporto a vela con il motore ausiliario in avaria Sos dall´Argentiera: soccorso in mare



ALGHERO - Oggi pomeriggio (lunedì), la Guardia costiera di Alghero, sotto il coordinamento del direttore marittimo del nord Sardegna, capitano di Vascello Maurizio Trogu, è intervenuta per soccorrere un natante da diporto a vela con il motore ausiliario in avaria. Quando la Sala operativa ha ricevuto la segnalazione, l’unità si trovava alla deriva a nord della spiaggia dell’Argentiera e l’unica delle tre persone a bordo in grado di condurre la navigazione a vela era stata colta da malore. Per assicurare a quest’ultima una pronta assistenza medica personale del 118, è stato imbarcato a bordo della motovedetta Cp871 incaricata del soccorso. L’uomo, dopo aver ricevuto le prime cure, ha raggiunto a bordo del mezzo navale della Guardia costiera il porto di Alghero; ad attenderlo in banchina un’ambulanza per il successivo accompagnamento in ospedale.



(Foto di repertorio) Commenti ALGHERO - Oggi pomeriggio (lunedì), la Guardia costiera di Alghero, sotto il coordinamento del direttore marittimo del nord Sardegna, capitano di Vascello Maurizio Trogu, è intervenuta per soccorrere un natante da diporto a vela con il motore ausiliario in avaria. Quando la Sala operativa ha ricevuto la segnalazione, l’unità si trovava alla deriva a nord della spiaggia dell’Argentiera e l’unica delle tre persone a bordo in grado di condurre la navigazione a vela era stata colta da malore. Per assicurare a quest’ultima una pronta assistenza medica personale del 118, è stato imbarcato a bordo della motovedetta Cp871 incaricata del soccorso. L’uomo, dopo aver ricevuto le prime cure, ha raggiunto a bordo del mezzo navale della Guardia costiera il porto di Alghero; ad attenderlo in banchina un’ambulanza per il successivo accompagnamento in ospedale.(Foto di repertorio)