video 30/3/2018 Migliaia i fedeli col farols in mano Grande partecipazione ai riti del Venerdì Santo ad Alghero. La Settimana Santa vive il momento più atteso con la funzione del Desclavament del Cristo in croce. Poi la processione per la città. Le immagini dall´uscita del corteo religioso dalla chiesa della Misericordia e l´ingresso in Cattedrale. Attesa per il tradizionale "Incontro" di domenica