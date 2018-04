Condividi | Red 0:22 Finale amaro al PalaPentassuglia, dove il Banco di Sardegna Sassari cede sul parquet dei pugliesi dopo 45’ Dinamo ko: Brindisi vince all’overtime



SASSARI - Finale amaro al PalaPentassuglia di Brindisi per la Dinamo. Infatti, il Banco di Sardegna Sassari perde 105-98 sul parquet dei pugliesi dopo 45’ e cede i due punti in palio nella nona giornata del girone di ritorno del campionato Lba.



Federico Pasquini manda in campo Bostic, Bamforth, Planinic, Hatcher e Polonara, coach Vitucci risponde con Suggs, Tepic, Smith, Moore e Lydeka. I padroni di casa partono forte e piazzano il primo break di 7punti. Bostic sblocca i suoi dalla lunga distanza, ma Brindisi continua la sua corsa con Tepic e Suggs. Planinic monetizza i falli avversari dalla lunetta. L’ingresso di Spissu in campo da energia ed ossigeno al Banco: il play sassarese firma un mini parziale di 7punti e suona la carica ai suoi. Bostic e Planinic si uniscono alla causa e la Dinamo risale la china con un positivo 0-9. Spissu in lunetta infila i liberi che chiudono il primo quarto 23-21. Nella seconda frazione, Brindisi ricostruisce il vantaggio in doppia cifra, condotta da Moore, Smith e Mesicek, complice anche un fallo antisportivo fischiato a Jones. Planinic, Hatcher e Jones provano ad accorciare le distanze: dopo 20’, i locali sono avanti 48-38.



Al rientro dall'intervallo lungo, Bostic e Stipcevic provano ad invertire l’inerzia della sfida, ma Brindisi risponde con forza e scrive il nuovo massimo vantaggio: +14. I sassaresi non ci stanno e trovano il break per rientrare in partita. A trascinare i biancoblu Bostic, a referto con 22punti, coadiuvato dall’asse croato Stipcevic-Planinic. Gli ospiti bombardano dalla lunga distanza con Bostic e Stipcevic e piazzano un positivo 0-6, che chiude la terza frazione 66-60. Botta e risposta dall’arco tra Stipcevic e Tepic: la bomba di Tavernari dice -1. Planinic in lunetta firma il sorpasso dei sassaresi con poco meno di 7’ da giocare. La Dinamo incrementa il vantaggio dalla linea di carità con Pierre e Planinic (69-73). Tavernari non sbaglia dai 6,75: Lydeka ferma l’emorragia. Stipcevic non trema in lunetta e scrive il +7, Brindisi accorcia con Suggs. Ancora il play croato a condurre l’offensiva sassarese, Planinic infila 4punti fondamentali. Brindisi si affida a Suggs dall’arco, ma Stipcevic risponde una tripla pazzesca. Reazione pugliese con un 4-0 che riporta i padroni di casa ad un possesso di distanza, Un antisportivo sanzionato a Stipcevic permette ai pugliesi di scrivere la parità, la sirena suona sull’87-87 e si va all'overtime. Nei 5' supplementari, i sassaresi, condotti dalla coppia Bostic-Planinic, entrambi oltre i 20punti, siglano un parziale positivo di 2-8. Dopo tre perse, Brindisi si riporta in parità con Smith. Nella danza punto a punto tra le due squadre, sono i pugliesi ad imporsi trovando l’allungo con Mesicek dall’arco e Smith.



Pasquini commenta a caldo il match: «Sono assolutamente disperato, perché questa rimessa laterale post time-out nei momenti importanti sta diventando uno scherzo. Nonostante ci stiamo lavorando tantissimo, poi nei momenti importanti ci prende il panico e non riusciamo a mettere la palla in campo, di conseguenza è colpa mia. Per quanto riguarda la disamina della partita è colpa nostra, il match era chiuso e l’abbiamo lasciato andare, una sconfitta pesante, perché sapevamo quanto pesavano i due punti in palio. Abbiamo trovato la quadratura del cerchio quando abbiamo smesso di giocare con le due guardie piccole, che stavano soffrendo la fisicità di Suggs e Tepic, e siamo entrati con il quintetto più grosso con Bostic da due e Pierre da tre e Tavernari da quattro. Sicuramente nell’approccio ai primi due quarti abbiamo sbagliato il ritmo a livello offensivo e non siamo stati bravi a contenere la loro fisicità: dopo 5' del terzo quarto abbiamo trovato maggiore bilanciamento con il quintetto alto e abbiamo ripreso in mano la partita. Poi ce l’avevamo in mano e abbiamo sprecato alla fine. Non ho mai visto una squadra che ci tiene così tanto, che lavora così bene e che non riesce a finalizzare, questa cosa sinceramente mi devasta».



NEW BASKET BRINDISI-BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI 105-98:

NEW BASKET BRINDISI: Suggs 23, Tepic 24, Smith 18, Mesicek 7, Cardillo 1, Sirkanov, Moore 7, Iannuzzi 8, Donzelli, Lydeka 10, Giuri 7, Di Maggio. Coach Frank Vitucci.

BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Spissu 7, Bostic 26, Bamforth, Planinic 28, Devecchi, Pierre 2, Jones 6, Stipcevic 19, Hatcher 4, Polonara, Picarelli, Tavernari 6. Coach Federico Pasquini.

